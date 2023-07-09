Фаєр-шоу на позиціях окупантів: "Вовки Да Вінчі" показали роботу трофейного "Солнцепека"
Джерело:Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі"
Українські бійці відпрацювали по окупантах із системи "Солнцепек", яку здобули як трофей. Наші воїни завдали удару по позиціях російських військових.
Удару по окупантах завдали бійці окремого батальйону "Вовки Да Вінчі", які й здобули "Солнцепек" як трофей. Завдяки цій системі бійці влаштували фаєр-шоу на позиціях окупантів.
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"Вовки Да Вінчі" вдарили по окупантах з єдиного в Україні "Солнцепека"
Удар по окупантах стався декілька днів тому. На відео показано запуск боєприпасів із "Солнцепека" у бік ворога та подальше влучання по позиціях окупантів.
Як "Вовки Да Вінчі" вдарили по окупантах із "Солнцепека": дивіться відео
На сторінці Костянтина і Влади Ліберових в інстаграмі з'явилися ефектні фото використання "Солнцепека". У повідомленні мовиться, що "Вовки Да Вінчі" захопили вогнеметну систему минулого року під Києвом.
У дописі також йдеться, що це єдиний "Солнцепек", який має Україна. Бійці 67 окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" пояснюють, що ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість боєкомплекту та загалом через свою специфіку.
"Вовки Да Вінчі" із "Солнцепека" вдарили по окупантах / Фото з інстаграму Костянтина і Влади Ліберових
"Солнцепек" має не велику дальність пострілу, через що підвезти його треба майже впритул до лінії фронту. У бригаді заявили, що всі влучання були точно в ціль.
Що відомо про "Солнцепек"
- Зазначимо, що "Солнцепек" був розроблений для знищення живої сили, піхоти, легкої бронетехніки і засобів живлення противника шляхом використання великого об'єму вогню.
- Вогнеметна система "Солнцепека" складається з 24 горючо-запальних ракетних зарядів, які знаходяться в касетах. Ракети запускаються одночасно, утворюючи широкий залп по місцю удару.
- Дальність польоту ракет становить близько 3,5 кілометра, а зона ураження може досягати площі понад 40 гектарів.
- "Солнцепек" був вперше використаний під час бойових дій у конфлікті в Афганістані в 1988 році, а пізніше його застосовували в інших збройних конфліктах, зокрема під час Другої Чеченської війни та в Сирії.
- Ця система вогню має високу уражаючу силу і може спричинити значні пошкодження противнику.