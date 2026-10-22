Операція "Тєлємост": у ГУР розкрили деталі нової провокації Росії

Окупанти організували фейковий Zoom-захід, аби приховати свої воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Українська розвідка попередила, що ворожа операція "Тєлємост" має на меті дискредитувати Сили оборони перед іноземними партнерами.

Як повідомили в ГУР МО України, пропагандистський захід під назвою "Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области" було заплановано на 22 жовтня.

Що відомо про захід

До трансляції Москва планувала залучити представників 80 країн світу та різних міжнародних гуманітарних організацій. Головною метою цієї інформаційної атаки розвідники називають переміщення фокуса з воєнних злочинів окупантів, зокрема, в Олешках на Херсонщині та зрив підтримки України з боку іноземних партнерів.

Основним доповідачем Росія обрала підсанкційного колаборанта Родіона Мірошника. Також заплановані були виступи гауляйтера окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького та так званого очільника окупаційної адміністрації Енергодара Миколи Пухова. У ГУР зазначили, що під час трансляції окупанти планували використати й зрежисовані включення фейкових свідків.

До організації провокації залучили пропагандистів Russia Today, працівників російських посольств, а також осередки "Россотрудничества" у Замбії, Кувейті, Узбекистані, Нігерії, Болгарії, Венесуелі, Монголії та Малайзії.

Навіщо Кремлю ця операція

Приводом для інформаційної операції Кремля стала необхідність відволікти увагу від воєнних злочинів Росії, зокрема від катастрофічної гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області, спричиненої російськими окупантами,

– пояснили в ГУР.

Окрім цього, Москва прагне зірвати посилення підтримки України, зокрема рішення Ради ЄС про надання кредиту на 90 мільярдів євро та створення альянсу у сфері безпілотників.

Раніше Служба безпеки України вже попереджала, що окупанти готували серію постановчих інтерв'ю з жителями Олешок для дискредитації українського війська.