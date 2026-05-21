Їхні імена внесено до Книги катів українського народу.

Дивіться також "Людське сафарі" в Херсоні: журналістка шокувала історією, як вона стала ціллю росіян

Що відомо про злочин росіян?

З 8 по 29 березня 2022 року російські окупанти повністю контролювали село Богданівка Броварського району Київської області. Вони здійснювали злочини проти місцевих жителів:

погрожували фізичним насильством і вбивством;

контролювали їхнє пересування;

проводили обшуки у будинках.

19 березня 2022 року двоє воєнних злочинців незаконно затримали двох місцевих жителів: працівника поліції охорони 1976 року народження та чоловіка 1995 року народження. Обох постраждалих, погрожуючи вогнепальною зброєю, відвели у підвалі на вулиці Лановій, 7. Вони перебували у нелюдських умовах: зі зв'язаними руками, без опалення, вентиляції, освітлення, місць для сну та харчування.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Два дні підряд росіяни жорстоко катували затриманих. Їх били руками, ногами та прикладом автомата, вимагаючи відомостей про місцеперебування Збройних сил України.

Одного дня, працівник поліції зник за нез'ясованих обставин і досі вважається зниклим безвісти. Також, як з'ясувалося згодом, у підвалі тримали ще одного мирного мешканця. Він разом з чоловіком 1995 року змогли втекти.

За свідченням викраденого, поліцейський помер від отриманих побоїв. Під час звільнення Богданівки в селі тривали бої та масовані обстріли. Після деокупації тіло закатованого не знайшли. Третій цивільний, якого ув’язнили російські воєнні злочинці, так само вважається безвісти зниклим.

Що відомо про воєнних злочинців?

Пузанов Денис Олександрович, народився 23 квітня 1999 року в селі Кинель-Черкаси Самарської області. Рядовий 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зс Росії.

Єфімов Владислав Григорович, народився 27 лютого 1998 року в місті Чебаркуль Челябінської області. Він сержант, командир танка 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу зс Росії. З 27 квітня 2023 року має статус обвинуваченого в іншому воєнному злочині.

Їм обом повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни. Обоє солдатів російської армії порушили Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час військових дій. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, їхні дії кваліфікуються як воєнні злочини.

Останні воєнні злочини росіян

Американська журналістка розповіла про те, як росіяни навмисно вбили 84-річну жінку та двох її кіз. Вона назвала цей злочин одним із найважчих моментів для себе протягом усієї війни.

В окупованих росіянами Олешках, що на Херсонщині, взимку та навесні цього року люди масово гинули від голоду та холоду. Місто фактично опинилося в блокаді. Жителям досі не доставляють продукти, ліки й пенсії.

Представник України в ООН Андрій Мельник закликав позбавити Росію членства в ООН. Він зазначив, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у період із січня по квітень 2026 року кількість жертв серед цивільних зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 93% – порівняно з 2024 роком.