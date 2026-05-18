Американська журналістка Заріна Забріскі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що познайомилася з цією жінкою під час зйомок у вересні 2025 року. А вже за два тижні дізналася новину, яка стала для неї одним із найстрашніших потрясінь за весь час війни.

Воєнні злочини Росії на Херсонщині

У вересні 2025 року в Антонівці Заріна Забріскі зустріла 84-річну Лору, яка залишалася в прибережній зоні Херсона попри постійну небезпеку.

Довідково. Заріна Забріскі – американська журналістка, яка понад 3 роки живе в Херсоні й розповідає іноземній аудиторії про російсько-українську війну. Зокрема, вона висвітлює атаки російських дронів на цивільних у місті та сама, живучи в центрі Херсона, ставала ціллю окупантів.

Жінка тримала кіз і через них не хотіла виїжджати навіть із місця, яке вже більше нагадувало не село, а мертву смугу під дронами й обстрілами.

Вона гуляла у повністю апокаліптичному ландшафті, куди мало хто добирається. Це як сміттєзвалище з перевернутими машинами, де літають дрони. Усе спалене до чорного. Ніби голлівудський фільм про війну, але це Антонівка, прибережна зона Херсона,

– пригадала Забріскі.

Лора запам'яталася їй дуже світлою і спокійною людиною. Вона стояла в білій сорочці, усміхалася, розмовляла з журналісткою і питала, чи та американка та чи допоможе Україні. Але вже за два тижні після цієї зустрічі Забріскі отримала звістку, яка стала для неї одним із найстрашніших ударів за весь час війни.

Мені написали, що її вбив дрон. Її обезголовили дроном разом із двома улюбленими козами – матір'ю і козеням. Військові, з якими ми працюємо, надіслали мені аерознімок її та кіз на землі. Це був один із найважчих моментів протягом усієї цієї війни,

– сказала журналістка.

Забріскі додала, що була на ексгумаціях масових поховань в Ізюмі й бачила багато страшних злочинів Росії, але саме ця смерть приголомшила її особливо сильно, бо йшлося про розумну, теплу і беззахисну жінку, яку російський дрон убив просто біля її дому.

Важливо! На окупованому лівобережжі Херсонщини, яке вже 4 роки перебуває під контролем Росії, склалася важка гуманітарна ситуація. Заріна Забріскі розповіла, що тисячі людей там залишилися без їжі, води, світла, ліків і медичної допомоги, а через високу смертність і відсутність робочого моргу тіла загиблих лежать просто на вулицях, тоді як росіяни використовують це для дезінформації.

Для неї ця історія стала ще одним доказом того, як російська війна знищує не лише міста й села, а й звичайних мирних людей, які до останнього тримаються за свій дім.

Що відбувається у Херсоні та на окупованій Херсонщині?

13 травня 2026 року, за словами Євгенії Вірлич, у Херсоні були прильоти з важкого озброєння, а зранку атаки продовжилися артилерією та БпЛА. Вона розповіла, що росіяни скидають з дронів міни типу "пелюстки" й "пряники", а також б'ють по маршрутках, автобусах і тролейбусах, намагаючись видати цивільний транспорт за "законні цілі".

Ірландський журналіст Кейлін Робертсон, який зняв документальний фільм про Херсон, розповів, що під час роботи в місті дрони постійно пролітали просто над ними. За його словами, майже біля самої річки, приблизно за 300 метрів від російських позицій, українські військові збили БпЛА, який завис над групою.

У Херсоні з 4 до 10 травня 2026 року тимчасово зупинили рух тролейбусів через погіршення безпекової ситуації в районі дислокації електротранспорту. Перед цим Росія масовано атакувала місто і передмістя дронами та авіабомбами, а 3 травня під удар потрапили цивільний автомобіль і машина медиків, були загиблий і поранені.