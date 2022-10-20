Це останній крок, – Гайдай пояснив, навіщо Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях

Владімір Путін заявив про запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України. Це рішення російського диктатора означає застосування низки різних обмежень.

Про це 24 каналу сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що російським окупантам уже нема різниці, кого мобілізувати на фронт.

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Для чого Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях

Гайдай зазначив, що Путін оголосив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб проводити там тотальну мобілізацію.

Зараз уже ніхто ні в кого нічого не буде запитувати. Просто всіх чоловіків, незважаючи на вік, стан здоров'я, професію, яку людина свого часу отримала. Всіх будуть повністю забирати й відправляти на війну,

– пояснив голова Луганської ОВА.

Тобто, зауважив він, це вже буде, дійсно, повністю навмисне знищення мешканців Луганської області чоловічої статі. Вочевидь, малих своїх народів уже не вистачає й окупанти хочуть відправити на фронт усіх інших чоловіків.

Для чого Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України: дивіться відео

Росіянам треба закривати величезні діри в їхній обороні

Гайдай зауважив, що на тимчасово окупованій території Луганської області ще залишаються чоловіки, але вже небагато.

Дійсно, вони можуть розраховувати виключно на нові окуповані території, де ще залишалися чоловіки, де ще є шахтарі, працівники якогось, наприклад, аграрного сектору,

– зазначив він.

За словами голови Луганської ОВА, окупантам уже нема різниці – звідки людина, чим вона займалася і що вміє. Адже росіянам треба закривати величезні діри в їхній обороні.

Їм не потрібні похоронки і труни в Росії. Тому що ці чоловіки, яких мобілізують і кинуть на фронт, якщо вони загинуть – то про це росіяни не дізнаються. Ця інформація залишиться на Луганщині. Це такий уже останній крок,

– наголосив Гайдай.

Тому що, додав він, раніше окупанти намагалися закликати, щоб люди йшли патріотично захищати свою республіку, згодом до цього також додавали гроші. Потім під виглядом голосування на псевдореферендумі ходили по оселях, вишукуючи чоловіків. А зараз просто будуть тотально всіх підряд забирати й відправляти на фронт.

Що відомо про воєнний стан на окупованих територіях