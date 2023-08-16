Звільнення з військової служби восени 2023 року: хто має право і на яких підставах

В Україні продовжили воєнний стан до 15 листопада. Після початку повномасштабного вторгнення для захисників змінили строки військової служби, а також підстави для звільнення з неї.

На час дії воєнного стану строковики, контрактники та мобілізовані мають залишатися на військовій службі до його закінчення, демобілізації або появи підстави для звільнення зі служби. У липні президент Зеленський підписав закони, якими розширив підстави для звільнення з військової служби.

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Термін військової служби

Строковики та контрактники можуть продовжити службу після закінчення її строку. Так, наразі повинні служити:

до 12 місяців – особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців – солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

контрактники ЗСУ служать до трьох років рядовими, від трьох до п’яти – сержантами і старшинами;

від 24 до 60 місяців – громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років – для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

12 – 60 місяців – інші громадяни.

Підстави для звільнення

В умовах воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися за чотирма підставами:

За станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК. Таку особу можуть визнати непридатною до військової служби і виключити з військового обліку, або визнати непридатною до військової служби з переоглядом через 6 − 12 місяців.

Через досягнення граничного віку несення служби.

У зв’язку з набуття чинності обвинувального вироку суду, який передбачає покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

За сімейними обставинами.

Звільнення за сімейними обставинами

Підстава для звільнення за сімейними обставинами, яка діє для мобілізованих, не завжди чинна для контрактників. Так, мобілізовані мають право покинути службу за умов:

якщо вони – одинокі батьки, які виховують дитину самостійно;

для догляду за дитиною, хворою на тяжкі хвороби, передбачені законом;

для догляду за дитиною з інвалідністю;

для догляду батька, матері, дружини, чоловіка з інвалідністю;

для опіки над хворими батьком, матір'ю, чоловіком, дружиною;

у зв’язку з наявністю дружини, чоловіка, батька, матері з інвалідністю;

через вагітність та для відпустки по догляду за дитиною;

для догляду за визнаною судом недієздатною особою;

якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Контрактник у свою чергу не може звільнитися зі служби, якщо у нього є дружина (чоловік) з інвалідністю, один із батьків є особою з інвалідністю I чи II групи, на його утриманні перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Порядок звільнння зі служби

Щоб звільнитися зі служби потрібно написати рапорт та з низкою документів передати його командиру. Залежно від обставин звільнення треба надати, зокрема свідоцтва про народження дітей, посвідчення багатодітної родини, медичні довідки про стан здоров’я хворих членів сім’ї, які потребують постійного догляду, рішення суду про визнання судом недієздатним та призначення опікуном військовослужбовця, рішення суду про позбавлення матері (батька) батьківських прав, медичні довідки, які підтверджують вагітність жінки-військовослужбовця, або необхідність здійснення нею догляду за дитиною до досягнення відповідного віку згідно з законодавством.