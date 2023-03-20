За яких умов військовослужбовці можуть звільнитися з ЗСУ

В країні триває воєнний стан та повномасштабна боротьба з ворогом. Військовослужбовці ЗСУ мають право на звільнення зі служби, якщо їхні причини підпадають під підстави, визначені Законом.

Які є підстави для звільнення зі служби в умовах воєнного стану, розповів адвокат Богдан Пересада. Вичерпний перелік читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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На яких підставах військові можуть звільнитися зі служби

Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" є ряд причин, які вважаються поважними для звільнення із ЗСУ у воєнний час. Якщо військовий чи військова підпадають бодай під одну з підстав, вони мають право зібрати відповідні документи й звернутися із рапортом до командування.

Які бувають підстави для звільнення зі служби:

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я – на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням чинності обвинувального вироку суду, який передбачає позбавлення чи обмеження волі, або позбавлення військового звання;

через сімейні обставини або інші поважні причини.

В останньому пункті може мовитися про:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежність), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками (своїми або дружини, чоловіка);

якщо дружина (чоловік) чи один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;

військовослужбовиці у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовиці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

хтось один із подружжя, якщо разом проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо на утриманні у військовослужбовця троє і більше дітей віком до 18 років.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, яким є граничний вік для військовозобов’язаних за різними категоріями. Зокрема для військових вищого офіцерського складу в особливий період цей вік становить 65 років.