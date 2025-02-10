Можна взяти карти Таро, – Юсов про інформацію, що "через 3 місяці не продовжать воєнний стан"

Андрій Юсов прокоментував заяви окремих народних обранців про те, що нібито через три місяці не продовжать воєнний стан.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України висловився в інтерв'ю YouTube-каналу "Дайджест Блауша", повідомляє 24 Канал.

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Воєнний стан в Україні

У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан.

На це представник ГУР відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".

"Я розумію, що, імовірно, і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та з метою привернути до себе увагу", – відповів Юсов.

Він підкреслив, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення.

"Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди", – резюмував Юсов.