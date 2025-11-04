Як світ відмовляється від російської нафти?

Паралельно відбуваються відносно "тихі" процеси в економічній площині: нещодавно запроваджені США санкції потроху набирають обертів, усе більше країн відмовляються від російської нафти, а паралельно готуються нові санкції. Цей комбінований, військово-економічний тиск виявився доволі ефективним. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Читайте також Для росіян є дещо небезпечніше за українську армію

Сьогодні зупиняють закупівлю російської нафти навіть ті країни, які відкрито виступали проти санкцій. Це відбувається не тому, що їхні лідери раптово змінили свою позицію. Просто в них немає вибору: торгівельні зв'язки з росіянами стають токсичними, не дають можливостей вести бізнес з західним світом та унеможливлюють розрахунки через певні платіжні системи.

З недавніх новин: Туреччина – великий покупець російської нафти поряд із Китаєм та Індією – активно відмовляється від російських постачань та закуповує сиру нафту в Казахстані та Іраку.

Цілком ймовірно, що від російських енергоносіїв у короткостроковій перспективі буде змушена відмовитись навіть Угорщина.

Зараз прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан планує відвідати Вашингтон, щоб довести Дональду Трампу, що Угорщина не має альтернативи російським енергоносіям. Насправді така альтернатива в угорців є – це постачання через хорватський трубопровід. Про це, безумовно, знають у Білому домі, тому шансів у Орбана обдурити Трампа дуже мало.

Росія опускається на дно

Непоганий ефект дають не тільки американські, а і європейські санкції. За оцінками міжнародних експертів, економічний ефект від запровадження 19-го пакета Євросоюзу становитиме для Росії мінус 20 мільярдів доларів, а разом із санкціями США – мінус 50 мільярдів доларів.

Найближчим часом цей тиск посилиться: президент Володимир Зеленський анонсував формування 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Українська сторона вже надала свої пропозиції. За оцінками верховного головнокомандувача, дефіцит бюджету Росії на наступний рік може становити до 100 мільярдів доларів лише завдяки заходам проти нафтової галузі. Це означає тільки одне: гроші на війну у ворога закінчуються.

До теми Ердоган кидає Путіна

Ми не розраховуємо на те, що на болотах настане соціально-економічний колапс сьогодні-завтра. Нам відомо, як довго ухвалюються ті чи інші міжнародні рішення. Ми б хотіли, щоб наші друзі та партнери були ще більш рішучими та безкомпромісними.

Ті санкційні пакети, які працюють зараз, в ідеалі треба було запроваджувати одразу після повномасштабного вторгнення. Але ми також свідомі того, що попри "обережність" США та ЕС, ворог постійно економічно знекровлюється.

"Сила" нашого противника завжди трималася на нафтодоларах, яких з кожним днем стає все менше й менше. У світі немає такої держави або міжнародної організації, що була б готова перекрити дірки російського федерального бюджету.

Це значить, що іржавий нафтовий танкер, на якому написано "Росія", йде на дно. Українці обов'язково потоплять його, як колись потопили крейсер, на якому було написано "Москва". Працюємо над цим.