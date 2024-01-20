Герой виконував бойове завдання: у Тернополі попрощалися з воїном Михайлом Фаріоном

У Тернополі 20 січня попрощалися з Михайлом Фаріоном. Герой віддав своє життя у боях за свободу України.

Про смерть воїна стало відомо 17 січня. Згодом Сергій Надал – міський голова – повідомив, що Фаріон загинув у Запорізькій області. Герой виконував бойове завдання. До останнього подиху воїн захищав Україну від російських окупантів.

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Герой не дожив до Дня народження: 28 січня йому виповнилося б 50 років.

У суботу, 20 січня, у Тернополі в останню путь провели полеглого воїна Михайла Фаріона. Військовий до останнього подиху боронив Україну,

– мовиться у повідомленні.

Як відбулося прощання з героєм

Прощання з героєм відбулося 20 січня. Спершу жителі Тернополя молилися за упокій героя у Домі печалі, розташованому на вулиці Микулинецькій. Священники провели панахиду за упокій героя. Після цього похоронна процесія з домовиною героя вирушила на Микулинецьке кладовище. Там героя й поховали.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять воїна.

Поблизу Кліщіївки загинув захисник зі Львівщини

У боях за Україну загинув Остап Мороз зі Львівщини. Герой – 2022 народження. Воїн був контрактником. Він проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. Воїн загинув 17 січня. Він до останнього подиху захищав Україну. Життя Мороза обірвалося на Донеччині – під час виконання бойового завдання біля Кліщіївки.