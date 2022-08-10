Нацгвардієць "Іглою" збив російський штурмовик Су-25

російські окупанти часто застосовують для своїх атак авіацію. Наші герої навчилися протидіяти їм багатьма видами зброї.

Кожного дня втрати російських окупантів зростають. Не встиг ворог оговтатися я від втрати літаків після "бавовни" у Криму, як отримав вкрай невтішні новини з Запоріжжя.

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Нацгвардієць збив російський штурмовик

російський штурмовик Су-25 вирішив здійснити бойовий наліт на Запоріжжя. Цей виліт став для нього останнім – воїн Національної гвардії України поцілив у нього з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Після влучання в ціль відбувся вибух, падіння штурмовика ворога на тимчасово окупованій території підтверджене. Повідомляється, що влучний постріл здійснив побратим вже відомого "Запорізького месника", на рахунку якого вже декілька російських літаків. Відео влучного влучання нашого героя у російський Су-25 можна подивитися за посиланням.

Війна росії з Україною: останні новини

ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів. В ОП зазначили, що необхідно вигнати ворога з країни до зими.

росіяни знову обстріляли Сумщину. Ворогу вдалося поцілити у газопровід, частина населених пунктів залишилася без газу.

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