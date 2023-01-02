Майданівець з Криму, який пройшов АТО: на війні загинув Володимир Гаврилюк

На передовій загинув учасник Євромайдану та колишній воїн АТО Володимир Гаврилюк. Відомо, що чоловік воював на Донеччині, де зараз тривають найзапекліші бої.

Без батька залишилися 2 дітей. Про загибель військовослужбовця повідомила його дружина Юлія Гаврилюк у своїх соцмережах.

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Герой загинув у переддень Нового року

Володимир Гаврилюк був родом з Вінниччини. З 2000 року жив у Криму, а у 2014 році був змушений виїхати через анексію півострова. Тоді записався до батальйону "Золоті ворота" та поїхав на Луганщину захищати рідну країну.

З початком повномасштабного вторгнення Володимир Гаврилюк вступив до лав Збройних Сил України. Воював у Донецькій області.

Володимир Гаврилюк / Фото Юлії Гаврилюк

Про смерть Героя стало відомо у переддень Нового року, 30 грудня. Дружина воїна Юлія чекала чоловіка з двома дітьми.

Мій коханий. Наш герой. Наш захисник. Ти з першого дня пішов боронити нашу землю. Не уявляю життя без тебе. Таких, як ти, просто більше нема... Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті, крім як почати радіти нашим добуткам… нарешті ти отримав спокій,

– написала Юлія Гаврилюк.

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На фронті загинула 28-річна Владислава Черних

28 грудня загинула військовослужбовиця "Хартії" Владислава Черних. Дівчина була медикинею та аспіранткою Національного фармацевтичного університету.

У "Хартію" Владислава прийшла як медик, але працювала й в розвідці. Згодом стала пілоткою дронів різного призначення – розвідників, бомбардувальників та камікадзе.

Дівчині було всього 28 років. Загинула захисниця під час бойового завдання на Харківщині.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та друзям полеглих Героїв України.