Побиття військового у Хмельницькому: протестувальники пройшли на територію храму УПЦ МП

У Хмельницькому в одному з храмів УПЦ Московського між "агентами ФСБ в рясах" та воїном Збройних Сил сталася сутичка. Згодом під будівлю собору прийшли обурені протестувальники через цей інцидент.

У неділю, 2 квітня, Хмельницький, а згодом усю Україну сколихнула новина про побиття військового Артура Ананьєва в одній з церков Московського патріархату в Хмельницькому. Звісно, що це обурило велику кількість людей, тому під стінами храму з'явилось чимало протестувальників через певний час.

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Мітинги цілком мирні

Зауважимо, що поки конфліктних ситуацій не виникало від часу, коли під стінами церкви з'явилося чимало людей. Разом з тим з відео зрозуміло, що мітингарі не налаштовані на бійки, хоча священнослужителі УПЦ Московського патріархату заявляють, що протестувальники готують провокації.

Окрім того, слід сказати, що маса кричить "ганьба", вочевидь, звертаючись до московських попів, які за допомогою кулаків вирішили з'ясувати стосунки з військовим Ананьєвим.

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Московські попи говорять про штурм

Близько 18:00, 2 квітня у соціальних мережах УПЦ Московського патріархату з'явилось повідомлення, у якому йдеться про те, що до храму спершу приїжджав місцевий чиновник, який нібито "влаштував провокацію", а згодом "радикали", що нібито ввірвались на територію святині.

Вони (мітингувальники – 24 Канал) штовхають вірян та кричать "Геть московського попа!" Парафіяни собору моляться на паперті храму та стримують рейдерів,

– йдеться у повідомленні "агентів ФСБ в рясах".

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