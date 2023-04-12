Набуло розголосу відео, на якому, ймовірно, бійці ПВК "Вагнера" катують та вбивають українського воїна. Водночас 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали повідомляє про те, як на цей злочин реагували громадяни держави-терористки.
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Радості немає меж
У спільнотах можна натрапити на такі коментарі володарів російських паспортів та просто "небайдужих", які готові підтримувати катування, вбивства й розстріли людей:
- "Слава Росії! Ось таке нам потрібно";
- "Ах*ен*о, зі свинохо*ляцьким п*длом лише так";
- "Так і треба *буч*м свиням; до речі, це не погана така психологічна операція, аби хо*ли боялись хрюкати";
- "Хороший хо*ол – хо*ол без голови; вся укр*пс*ка підлота має бути знищена від малого до великого";
- "Свіже м'ясо";
- "Радісне видовище, здоров'я рідним нашим доблесним воїнам";
- "Схвалюємо, так би з кожним хо*лом";
- "Побратима пустили на м'ясо";
- "Ну, нарешті";
- "Н*х*й хо*лов – вперед Росія!".
Росіяни радіють, що окупанти відрізали голову українському полоненому / скриншоти з телеграм-каналу
Окрім того, один з "захисників війни" написав, що, мовляв, "хо*ли – це генетичні звірі" – тому вони "самі винні", що їх страчують росіяни, адже "вони самі обрали цей шлях". Тут коментувати нічого. Просто варто констатувати, що росіяни вкотре довели, наскільки в них прогнила сутність.
СБУ відрила провадження
Згадаємо, що Служба безпеки України уже відрила кримінальне провадження за цим фактом за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. Притягнуть до відповідальності окупантів за порушенням законів та звичаїв ведення війни.
Разом з тим у CNN вважають, що це не єдиний такий інцидент, який стався за останній час. Мережею поширюється інше відео, на якому також страчують українського військового.