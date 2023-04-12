Приобрело огласку видео, на котором, вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" пытают и убивают украинского воина. В то же время 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщает о том, как на это преступление реагировали граждане государства-террориста.

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Радости нет предела

В сообществах можно встретить такие комментарии обладателей российских паспортов и просто "неравнодушных", которые готовы поддерживать пытки, убийства и расстрелы людей:

"Слава России! Вот такое нам нужно";

"Ах*эн*о, со свинохо*ляцким п*длом только так";

"Так и надо *быч*м свиньям; кстати, это не плохая такая психологическая операция, чтобы хо*ли боялись хрюкать";

"Хороший хо*ол – хо*ол без головы; вся укр*пс*ка подлость должна быть уничтожена от мала до велика";

"свежее мясо";

"Радостное зрелище, здоровье родным нашим доблестным воинам";

"Одобряем, так бы с каждым хо*лом";

"Побратима пустили на мясо";

"Ну, наконец";

"Н*х*й хо*лов – вперед Россия!".

Россияне радуются, что оккупанты отрезали голову украинскому пленному / скриншоты из телеграм-канала

Кроме того, один из "защитников войны" написал, что, мол, "хо*ли – это генетические звери" – поэтому они "сами виноваты", что их казнят россияне, ведь "они сами выбрали этот путь". Здесь комментировать нечего. Просто стоит констатировать, что россияне еще раз доказали, насколько у них прогнила сущность.

Обратите внимание! Один из россиян, говоря об этом написал почти правду: "Зарах хо*лы будут мусолить пол года". Прежде всего, нужно сказать, что не "хо*ли," а украинцы. И не только мы, но и весь цивилизованный мир, будем действительно "мусолить" эту тему. И не каких-нибудь полгода, а до конца существования России. Кстати, сам Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все виновные за это и другие военные преступления будут наказаны. И в этом нет сомнений.

СБУ отрыла производство

Напомним, что Служба безопасности Украины уже отрыла уголовное производство по данному факту по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Привлекут к ответственности оккупантов за нарушение законов и обычаев ведения войны.

Вместе с тем у CNN считают, что это не единственный такой инцидент, произошедший за последнее время. Сетью распространяется другое видео, на котором также казнят украинского военного.