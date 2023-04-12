Приобрело огласку видео, на котором, вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" пытают и убивают украинского воина. В то же время 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщает о том, как на это преступление реагировали граждане государства-террориста.
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Радости нет предела
В сообществах можно встретить такие комментарии обладателей российских паспортов и просто "неравнодушных", которые готовы поддерживать пытки, убийства и расстрелы людей:
- "Слава России! Вот такое нам нужно";
- "Ах*эн*о, со свинохо*ляцким п*длом только так";
- "Так и надо *быч*м свиньям; кстати, это не плохая такая психологическая операция, чтобы хо*ли боялись хрюкать";
- "Хороший хо*ол – хо*ол без головы; вся укр*пс*ка подлость должна быть уничтожена от мала до велика";
- "свежее мясо";
- "Радостное зрелище, здоровье родным нашим доблестным воинам";
- "Одобряем, так бы с каждым хо*лом";
- "Побратима пустили на мясо";
- "Ну, наконец";
- "Н*х*й хо*лов – вперед Россия!".
Россияне радуются, что оккупанты отрезали голову украинскому пленному / скриншоты из телеграм-канала
Кроме того, один из "защитников войны" написал, что, мол, "хо*ли – это генетические звери" – поэтому они "сами виноваты", что их казнят россияне, ведь "они сами выбрали этот путь". Здесь комментировать нечего. Просто стоит констатировать, что россияне еще раз доказали, насколько у них прогнила сущность.
СБУ отрыла производство
Напомним, что Служба безопасности Украины уже отрыла уголовное производство по данному факту по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Привлекут к ответственности оккупантов за нарушение законов и обычаев ведения войны.
Вместе с тем у CNN считают, что это не единственный такой инцидент, произошедший за последнее время. Сетью распространяется другое видео, на котором также казнят украинского военного.