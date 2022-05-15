Воїни ООС відбили 17 атак окупантів й збили 2 ворожі гелікоптери

Наші бійці на Донбасі відбили 17 атака ворога. Слідом за російським кораблем пішло й два гелікоптери російських окупантів.

Відповідну інформацію оприлюднили в Угрупованні Об'єднаних сил ввечері 15 травня. Тобто мовиться про ситуацію на Донбасі на 81 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Ракетний удар по Львівщині, фосфорні бомби на "Азовсталі": основне за 81 день війни

Бійці ЗСУ відбили майже 20 атак ворога: на деяких локаціях досі тривають бої

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні (мовиться про 15 травня – 24 канал) 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої,

– повідомили в угрупованні ООС.

На жаль, російські вороги обстріляли 23 населені пункти на Донбасі, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Окупанти гатили з бойової авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії великих калібрів, танків, мінометів різних систем.

На жаль, ракетами ворог атакує об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема обстріляв 23 населені пункти та зруйнував і пошкодив 32 житлові будинки.

Натомість наші військовослужбовці з угруповання Об'єднаних сил знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Окрім цього, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожі гелікоптери – Ка-52 і Мі-28, а також 5 безпілотників "Орлан-10".

За минулий тиждень наші бійці на Донбасі відбили майже 100 атак ворога

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 93 ворожих атаки,

– повідомило командування.

Також наші бійці на Донбасі знищили:

один зенітний ракетний комплекс;

58 танків;

26 артилерійських систем, з них – один РСЗВ;

98 одиниць бойової броньованої техніки;

7 одиниць спеціальної інженерної та 33 одиниці автомобільної техніки;

1 зенітну установку.

Наші підрозділи ППО збили 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Втрати ворога на війні в Україні: останні дані