Воїни ССО спалили 3 ворожі "Гради", якими окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк

Українські військові ССО знищили 3 "Гради" російських окупантів. Ними загарбники обстрілювали Сєвєродонецьк.

Виявили реактивні системи залпового вогню окупантів під час повітряної розвідки за допомогою БпЛА. Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ 13 червня.

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Три "Гради" знищено та ще один – пошкоджено

Луганщина: полювання на ворога. Завдяки ССО України спалено три ворожі "Гради" під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що "Градами" російські загарбники застосовували для обстрілів Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганщини, позицій Сил оборони України.

Точні координати ворожих РСЗВ встановили оператори ССО. Тоді воїни передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем вони знищили три ворожі установки з чотирьох. Ще один "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено.

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Загальні втрати ворога станом на 13 червня

Українські військові продовжують захищати свою країну від російського агресора. Станом на ранок 13 червня ЗСУ знищили:

особового складу – близько 32 300 осіб,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засоби ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилаті ракети – 125,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальна техніка – 54 одиниці.

Ліквідація росіян на Сході

Найскладнішою ситуація залишається на Сході. Проте українські захисники продовжують боронити Донбас, попри все. За добу минулу добу 12 червня наші воїни знищили:

18 окупантів;

1 бойову броньовану машину;

1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;

1 міномет;

1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;

1 ворожий склад боєприпасів.

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