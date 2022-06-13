Воїни ССО спалили 3 ворожі "Гради", якими окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк

13 червня 2022 , 10:28
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Джерело:

командування ССО

Українські військові ССО знищили 3 "Гради" російських окупантів. Ними загарбники обстрілювали Сєвєродонецьк.

Виявили реактивні системи залпового вогню окупантів під час повітряної розвідки за допомогою БпЛА. Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ 13 червня.

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Три "Гради" знищено та ще один – пошкоджено

Луганщина: полювання на ворога. Завдяки ССО України спалено три ворожі "Гради" під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку,
– мовиться в повідомленні.

Відомо, що "Градами" російські загарбники застосовували для обстрілів Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганщини, позицій Сил оборони України.

Точні координати ворожих РСЗВ встановили оператори ССО. Тоді воїни передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем вони знищили три ворожі установки з чотирьох. Ще один "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено.

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Загальні втрати ворога станом на 13 червня

Українські військові продовжують захищати свою країну від російського агресора. Станом на ранок 13 червня ЗСУ знищили:

  • особового складу – близько 32 300 осіб,
  • танків – 1 432 одиниці,
  • бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,
  • артилерійських систем – 718 одиниць,
  • РСЗВ – 226 одиниць,
  • засоби ППО – 97 одиниць,
  • літаків – 213 одиниць,
  • гелікоптерів – 178 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,
  • крилаті ракети – 125,
  • кораблі та катери – 13 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,
  • спеціальна техніка – 54 одиниці.

Ліквідація росіян на Сході

Найскладнішою ситуація залишається на Сході. Проте українські захисники продовжують боронити Донбас, попри все. За добу минулу добу 12 червня наші воїни знищили:

  • 18 окупантів;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;
  • 1 міномет;
  • 1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;
  • 1 ворожий склад боєприпасів.

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Автор: Марта Кушка