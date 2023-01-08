З весілля до Кобзона: ЗСУ ліквідували окупанта, який хизувався штурмом "Азовсталі"

Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Зокрема, у грудні до Кобзона відправили окупанта, який хизувався штурмом "Азовсталі".

Мовиться про Дмітрія Клєпова. Його ліквідували ще у грудні, а поховали – у січні у тимчасово окупованому Севастополі.

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Клєпов – уродженець Іркутської області. Вдома працював юристом, а після окупації Криму припхався до Севастополя. Там поповнив лави окупантів.

У березні 2022 року одружився. Водночас концерт Кобзона видався окупанту привабливішим, аніж сімейне життя. Вже за лічені дні після весілля Клєпов пішов вбивати українців. Зокрема, окупант хизувався штурмом "Азовсталі". Тепер загарбника ліквідували.

Загальні втрати ворога

Станом на 8 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 111 170 окупантів. Лише за добу ліквідувати вдалося 430 загарбників. Також знищили: