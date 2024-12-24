Українські захисники встановили різдвяну ялинку в Суджі на Курщині

В Курській області українські захисники встановили різдвяну ялинку. Символічне дерево з'явилося в Суджі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 22 окрему механізовану бригаду. Встановленням ялинки займалися воїни 1 механізованого батальйону.

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В Суджі з'явилася різдвяна ялинка

Українські військові в місті Суджа Курської області підготувалися до різдвяних свят та вже встановили ялинку.

Відповідне фото опублікували бійці 22 окремої механізованої бригади на своїй Facebook-сторінці.

Українські військові встановили різдвяну ялинку в Суджі / Фото 22 окремої механізованої бригади

"У кожного своя ялинка. Нашу воїни 1 механізованого батальйону встановили у Суджі", – прокоментували фото у бригаді.

Нагадаємо, що напередодні в мережі опублікували відео, де українські десантники успішно відбивають масовані штурми ворога. Внаслідок невдалої атаки противник втратив бронетехніку, яку знищили ще до висадки ворожого десанту. Щодо російської піхоти, то її було ліквідовано у найближчих посадках та укриттях.