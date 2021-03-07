Воював на Донбасі: в окупованій Росією Абхазії затримали "героя" бойовиків

У сепаратистській Абхазії бойовику з окупованого Донбасу Ахрі Авідзбі висунули підозру у незаконному зберіганні зброї. Окупанта вже затримали.
Джерело:"Эхо Кавказа"
Крім Авідзби, затримали ще 5 людей. Дружина бойовика розповіла, що це його близькі друзі. які теж у 2014 році воювали на Донбасі.
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Що загрожує бойовикам
За незаконне зберігання зброї усім загрожує до 6 років в'язниці.
До речі, раніше за місцем проживання Авідзби знайшли багато озброєння: патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.
Що відомо про бойовика
- Авіздба був командиром батальйону проросійських бойовиків "Пятнашка".
- Чоловік є громадянином Росії, має позивний "Абхаз".
- Через бойові дії на Донбасі окупанти назвали його "героєм".
Зверніть увагу! Абхазія – це грузинський регіон, який окупувала Росія та визнала начебто "незалежною республікою". У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію та Південну Осетію.
Регіони визнали лиш декілька країн. Після анексії Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.