Воював за Іловайськ і Дебальцеве, а нині боронить Харків: історія Героя України Павла Федосенка

Від 2 березня підполковник Павло Федосенко – Герой України. Військовий воював за Іловайськ і Дебальцеве, а нині боронить Харків.

У Міністерстві оборони розповіли про українського захисника Павла Федосенка, який вже багато років мужньо бореться з російськими загарбниками.

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Історія Героя України Павла Федосенка

Павло Федосенко – учасник боїв в районі Іловайська, за Дебальцеве, на Світлодарській дузі. Тричі отримував поранення, але залишився в строю,

– розповіли у міністерстві.

Там додали, що тепер Федосенко витісняє ворога на підступах до Харкова на чолі окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

А ще – від 2 березня підполковника відзначили почесним званням Героя України.



Герой України Павло Федосенко / Фото Міноборони

Нагадаємо, указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу надали звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка".

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