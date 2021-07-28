На Львівщині випав град розміром, як вишня

Біля Золочева під Львовом 27 липня була злива. Окрім дощу, випав ще величезний град. Своїми розмірами він – схожий на вишню.

Про це повідомили в той самий день, коли сталася злива. У мережі опублікували відповідні фото.

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Негода вирувала не лише біля Золочева

За даними ДСНС, о 7 ранку на Львівщині через пориви вітру та грозу без світла залишились 18 населених пунктів.

Тvoemisto.tv повідомляють, що це в Золочівському, Бродівському, Жовківському, Червоноградсько-Сокальському, Кам'янка-Бузькому та Радехівському районах. 7 населених пунктів залишились без електрики повністю та 11 – частково.

Наслідки негоди ліквідовує 16 бригад, 52 працівники Львівобленерго. Також залучили 24 одиниці техніки.

У Львові теж передбачають град

На території Львова та області 28 липня будуть грози та місцями шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують град.



28 липня на Львівщині прогнозують жахливу погоду / Інфографіка Укргідрометцентру

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