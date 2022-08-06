12-річний хлопчик впав у кому після тікток челенджу: моторошна історія

У Великій Британії 12-річний Арчі Баттерсбі отримав черепно-мозкову травму і впав у кому. Його матір Холлі Денс заявляє, що це трапилось унаслідок участі дитини у тікток челенджі.

Матір знайшла підлітка непритомним у власній домівці 7 квітня 2022 року. Того ж дня Арчі планував піти з мамою у кінотеатр на новий фільм "Бетмен". Наприкінці місяця його перевезли до Королівської лондонської лікарні, й відтоді батьки дитини судяться з лікарями, які наполягають на відключенні хлопчика від апарату життєзабезпечення, оскільки констатують смерть мозку.

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Що відомо про хлопчика

Батьки Арчі розповідають, що дитина до трагічного інциденту була активною й займалась змішаними єдиноборствами та гімнастикою. Зацікавленість у спорті, за словами матері, повпливала на вірування хлопчика два роки тому – він побачив, як спортсмени моляться перед боями й зацікавився християнством.

На початку квітня Холлі Денс знайшла сина непритомним у будинку сім'ї у Саутенді, графство Ессекс. За заявою матері, Арчі отримав черепно-мозкову травму, намагаючись взяти участь у популярному тікток челенджі.

Судова тяганина

24 канал з етичних міркувань не повідомляє деталей та змісту цього тікток челенджу.

Після того, як Арчі наприкінці квітня перевели до Королівської лондонської лікарні у столиці Великої Британії, лікарі повідомили батьків хлопчика, що вважають травми настільки значними, що у дитини ймовірно настала смерть головного мозку.

Лікарі вказали на необхідність провести відповідний аналіз, втім сім'я Арчі відмовилась давати на це згоду. Тому лікарня звернулась до Вищого суду у Лондоні, щоб отримати дозвіл на проведення тесту. Адвокати медзакладу просили суддю вирішити, які кроки у цій ситуації відповідають передусім інтересам дитини.

Втім відповідний аналіз провести не вдалось, що потягнуло за собою подальші судові слухання, чи слід надалі утримувати Арчі на штучному життєзабезпеченні:

13 червня суд постановив, що Арчі помер 31 травня , на що вказує датоване цим днем МРТ. За рішенням, хлопчика було необхідно відключити від апарату штучного життєзабезпечення.

, на що вказує датоване цим днем МРТ. За рішенням, хлопчика було необхідно відключити від апарату штучного життєзабезпечення. 29 червня батьки дитини виграли апеляцію на перегляд справи, а 11 липня відбулось слухання під головуванням іншого судді.

на перегляд справи, а 11 липня відбулось слухання під головуванням іншого судді. Проте й тут суд 15 липня постановив, що в інтересах дитини – припинити життєзабезпечення, адже "подальше лікування Арчі Баттерсбі є марним".

У наступному клопотанні про скасування рішення Апеляційний суд відмовив родині хлопчика. Заяву на оскарження рішення також відхилив Верховний суд Великої Британії.

До слова, після цього батьки Арчі звернулись до Комітету Конвенції про права осіб з інвалідністю ООН і попросили втрутитися у справу. Міжнародне відомство попросило уряд Великої Британії відкласти реалізацію рішення щодо відключення дитини від апарату ШВЛ, поки вони розберуться у ситуації.

Проте британський Апеляційний суд визнав, що конвенція, на яку спирається комітет, не є частиною законодавства Великої Британії, і тому підтримав рішення суду щодо відключення Арчі від штучного життєзабезпечення.

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Позиція батьків дитини

Батьки Арчі, Холлі Денс і Пол Баттерсбі, стверджують, що їхньому синові просто необхідно більше часу, аби прийти до тями. Вони також заявили, що лікарі та суд дискримінують їхні релігійні переконання.

За підтримки організації Християнського правового центру, сім'я заявила, що помічала ознаки життя від Арчі, а лікарі не прислухались до їхніх спостережень. Після другого негативного рішення щодо продовження штучної підтримки життя дитини, матір виступила з промовою:

Ми не згодні з ідеєю гідності у смерті. Нав'язати це почуття нам (батькам – ред. 24 канал) і прискорити таким чином його (Арчі – ред. 24 канал) смерть – дуже жорстоко. Бог повинен вирішити, що має трапитися з Арчі, зокрема й те, коли і як він має померти. Поки Арчі бореться за своє життя, я не можу його зрадити,

– виголосила Холлі Денс.

Жінка додала, що живе "найгіршим кошмаром кожного з батьків" і пообіцяла не здаватися.

Позиція лікарів

Під час одного зі слухань у справі лікарі заявили, що останні тести не показали жодної помітної активності мозку хлопчика. Крім того, зафіксовано значні ділянки некрозу тканин головного мозку дитини.

На засіданні Апеляційного суду 1 серпня суддя Ендрю Макфарлейн на підставі медичних доказів підсумував, що "організм, органи і, у кінцевому результаті, серце Арчі Баттерсбі перебувають у процесі повної зупинки".

Після останнього програшу сім'ї Арчі у суді головний лікар Королівської лондонської лікарні Алістер Чессер заявив:

Наші найглибші симпатії залишаються з сім'єю Арчі. За вказівками судів, ми працюватимемо з батьками, щоб підготувати їх до відключення дитини від систем штучного життєзабезпечення. Ми прагнемо надати найкращу можливу підтримку кожному у цей складний час,

– підсумував лікар.

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