У Туреччині впав метеорит: яскраві спалахи бачили у кількох провінціях – неймовірні кадри

На південному сході Туреччини впав метеорит. Його яскравий проліт було видно в небі над кількома провінціями.

Про рідкісну подію повідомили місцеві телеканали. Момент падіння вдалося зафіксувати на камери відеоспостереження.

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У Туреччині впав метеорит

Жителі щонайменше п'яти провінцій Туреччини стали свідками падіння великого метеорита. Об'єкт, що яскраво світиться і згорів в атмосфері, бачили у провінціях:

Діярбакир,

Малатья,

Ерзурум,

Елязиг,

Ґазіантеп.

У Туреччині бачили падіння метеорита: відео

У турецькому сегменті соцмереж одразу ж з'явилися кадри з об'єктом, що летить до землі й світиться блакитно-зеленим кольором.

У міру наближення він розколовся на кілька частин, і через деякий час небо над південним сходом Туреччини знову стало темним.

Жителі зафільмували падіння небесного об'єкта: відео

Кадри, які схвилювали громадян, за короткий час стали гарячою темою в соціальних мережах. Варто зауважити, що офіційної заяви щодо метеорита поки не було. За інформацією ЗМІ, він впав у Малатьї.

Падіння супроводжувалося яскравим світлом: відео

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Як розрізнити метеор, метеорит та метеороїд

Метеоритом називають те, що вже впало на Землю. Тобто це камінь, який можна знайти десь на Землі, оглянути й дослідити.

Поки об'єкт летить крізь космічний простір, його називають метеороїдом. Це невеликі астероїди розміром від маленької піщинки до 30 метрів у діаметрі.

Попри відносно малі розміри, потрапляючи в атмосферу на величезній швидкості, метеороїди розжарюються, лишаючи короткочасний, але яскравий слід. Це вже називається метеором. Тобто метеор – це не якийсь об'єкт, а явище, яке супроводжується падінням та згорянням об'єкта в атмосфері.

Найяскравіші та найпомітніші метеори іноді називають болідами. Вони потужно спалахують у небі, залишаючи після себе світлове та звукове "шоу".