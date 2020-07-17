У Макарівському районі Київської області впав легкомоторний літак, що належить навчальній школі Aviation Group. У результаті виникла пожежа. На щастя, ані загиблих, ані потерпілих унаслідок інциденту немає.

Детальніше про падіння легкомоторного літака на Київщині

Інцидент трапився 17 липня після 16:00 поблизу села Наливайківка. Про падіння надійшла інформація до ДСНС о 16:20, повідомляють рятувальники у фейсбуці.

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У момент падіння в літаку перебували дві людини. На щастя, вони вижили та зараз загрози їхньому життю немає. Також немає інших загиблих чи потерпілих внаслідок цієї аварії.

О 16:40 загорання літака вдалося ліквідувати. На місці від ДСНС працювали 10 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.

Схожий інцидент у Туреччині

Уночі проти 16 липня у турецькій провінції Ван розбився літак Служби безпеки. Загалом семеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи: двоє з них були пілотами, решта п'ять співробітниками поліції.

Відомо, що судно виконувало розвідувальну місію у провінціях Хяккарі і Ван, що біля кордону з Іраном і Іракським Курдистаном. Але вже пізно ввечері літак зник із радарів.

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Так, літак вилетів з аеропорту Ван Феріт Мелен 15 липня о 18:34, але сигнал на радарі і зв'язок із ним було втрачено після того як екіпаж виконав свої обов'язки та вийшов на зв'язок з аеропортом Ван Феріт Мелен для зниження.