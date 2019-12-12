15:48
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      "Вперед і вгору": Зеленський почав вести авторську колонку у журналі – про що він пише

      634 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський почав вести власну авторську колонку в українському суспільно-політичному журналі. У першому своєму тексті глава держави розповів про своє розуміння національної ідеї українців, а також про формулу майбутнього для країни.

      Так, Володимир Зеленський почав вести власну колонку у журналі "Новое время". Публікація з’явилась у номері за 12 грудня. Назва колонки – "Вперед і вгору".

      Це цікаво: Зеленський потрапив у п'ятірку топ-запитів Google в Білорусі

      У ній Володимир Зеленський розповідає про своє бачення майбутнього України та пояснює, що є ключовим для нього у кріслі президента.

      Формула майбутнього України

      Глава держави окреслив п'ять складових формули майбутнього для України. Для нього це:

      • Досягнення миру;
      • Ефективні інститути та прозорі правила гри;
      • Інвестиції;
      • Нова інфраструктура;
      • Народовладдя.

      Так, Зеленський обіцяє, що за всіма цими напрямками темп змін в 2020 році буде тільки наростати.

      Формула майбутнього для України складається з п'яти складових. І перша з них – звичайно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не будемо тягнути час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам з небес, поки його принесуть нам на блюдечку закордонні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах,
      – наголосив він у своїй статті.

      Зеленський додав, що мир першочергово полягає у поверненні Україні територій і людей.

      Президент зазначив, що Україна також потрібні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх.

      "Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, в які буде поставлений будь-який чиновник – від президента до сільського старости", – заявив він.

      За його словами, Україні конче необхідні інвестиції, тому слід прибрати непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу, побудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, створити прозорі ринки, на які не матимуть впливу "корупціонери і рейдери".

      Зеленський звернув увагу на важливість якісно нової інфраструктури, причому не тільки доріг, але медичної та освітньої, цифровий і енергетичної, фінансової та комунальної інфраструктури.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Перша колонка @zelenskiy_official ! “«Вперёд и вверх»: формула будущего для Украины «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум в два раза быстрее» - Льюис Кэррол, написавший эту фразу более ста лет назад, как будто бы говорил о сегодняшнем дне. О законах, по которым живет современный мир – законах, которым Украина, к сожалению, не следовала на протяжении всей независимой истории.” Скоро очікуйте онлайн двома мовами! @nv.ua

      Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

      Глава держави також вважає за необхідне забезпечити в Україні не декларативне, а реальне народовладдя, щоб люди могли впливати на рішення влади від рівня громади до президента.

      У цій формулі майбутнього немає більш-менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні повинні робити все і відразу. Не витрачаючи час на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати в життя цей підхід,
      – додав він.

      Національна ідея українців

      Окремо у статті Зеленський написав про своє розуміння національної ідеї для українців. За його словами, вона полягає у тому, щоб разом стати однією із найбільш динамічно розвинутих країн у світі.

      Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея – об'єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дозволить вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних,
      – написав він у колонці.

      Зеленський вказав, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, їй "прямо таки зараз не світить" лідерство в технологіях і промисловий потенціал.

      "Але ми точно можемо стати країною світу, що динамічно розвивається. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін – не тільки в економіці, але і у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе є можливим. Довести це друзям, ворогам, але перш за все – самим собі ", – переконаний він.

      Зеленський вказав, що можна скільки завгодно сміятися над "турборежимом" роботи влади, але в країні зараз відбуваються зміни, які не вирішували цілі покоління українських політиків.

      У 2020-му темп змін буде тільки наростати – за всіма п'ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розімкнули. І тепер тільки один шлях: вперед і вгору. Ну що, побігли!
      – таким закликом Зеленський завершив свою статтю.

      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      15048
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Долгая борьба за Крым, или Участие Лужкова в аннексии полуострова
      Блог Медіа 285
      сьогодні , 12:40 Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу
      Ірина Поліщук 916
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      323
      сьогодні , 12:00 Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
      Ольга Черненко 1418
      сьогодні , 09:34 Підсумки 2019 року: найбільш обговорювані весілля зірок
      Анастасія Манюхіна 2687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук