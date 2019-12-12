"Вперед і вгору": Зеленський почав вести авторську колонку у журналі – про що він пише

Президент Володимир Зеленський почав вести власну авторську колонку в українському суспільно-політичному журналі. У першому своєму тексті глава держави розповів про своє розуміння національної ідеї українців, а також про формулу майбутнього для країни.

Так, Володимир Зеленський почав вести власну колонку у журналі "Новое время". Публікація з’явилась у номері за 12 грудня. Назва колонки – "Вперед і вгору".

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У ній Володимир Зеленський розповідає про своє бачення майбутнього України та пояснює, що є ключовим для нього у кріслі президента.

Формула майбутнього України

Глава держави окреслив п'ять складових формули майбутнього для України. Для нього це:

Досягнення миру;

Ефективні інститути та прозорі правила гри;

Інвестиції;

Нова інфраструктура;

Народовладдя.

Так, Зеленський обіцяє, що за всіма цими напрямками темп змін в 2020 році буде тільки наростати.

Формула майбутнього для України складається з п'яти складових. І перша з них – звичайно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не будемо тягнути час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам з небес, поки його принесуть нам на блюдечку закордонні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах,

– наголосив він у своїй статті.

Зеленський додав, що мир першочергово полягає у поверненні Україні територій і людей.

Президент зазначив, що Україна також потрібні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх.

"Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, в які буде поставлений будь-який чиновник – від президента до сільського старости", – заявив він.

За його словами, Україні конче необхідні інвестиції, тому слід прибрати непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу, побудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, створити прозорі ринки, на які не матимуть впливу "корупціонери і рейдери".

Зеленський звернув увагу на важливість якісно нової інфраструктури, причому не тільки доріг, але медичної та освітньої, цифровий і енергетичної, фінансової та комунальної інфраструктури.

Глава держави також вважає за необхідне забезпечити в Україні не декларативне, а реальне народовладдя, щоб люди могли впливати на рішення влади від рівня громади до президента.

У цій формулі майбутнього немає більш-менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні повинні робити все і відразу. Не витрачаючи час на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати в життя цей підхід,

– додав він.

Національна ідея українців

Окремо у статті Зеленський написав про своє розуміння національної ідеї для українців. За його словами, вона полягає у тому, щоб разом стати однією із найбільш динамічно розвинутих країн у світі.

Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея – об'єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дозволить вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних,

– написав він у колонці.

Зеленський вказав, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, їй "прямо таки зараз не світить" лідерство в технологіях і промисловий потенціал.

"Але ми точно можемо стати країною світу, що динамічно розвивається. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін – не тільки в економіці, але і у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе є можливим. Довести це друзям, ворогам, але перш за все – самим собі ", – переконаний він.

Зеленський вказав, що можна скільки завгодно сміятися над "турборежимом" роботи влади, але в країні зараз відбуваються зміни, які не вирішували цілі покоління українських політиків.

У 2020-му темп змін буде тільки наростати – за всіма п'ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розімкнули. І тепер тільки один шлях: вперед і вгору. Ну що, побігли!

– таким закликом Зеленський завершив свою статтю.