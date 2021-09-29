Вперше в історії арабського світу: прем'єром Тунісу стала жінка
29 вересня 2021 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:Пресслужба президента Тунісу
Президент Тунісу Каїс Саїд 29 вересня підписав указ про призначення нового прем'єр-міністра. Відтепер цю посаду обійматиме Найла Буден Ромдан.
Політикиня стала першою в історії країни та арабського світу жінкою, яка очолила уряд. Її головним завданням буде боротьба з корупцією.
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Протягом наступних декількох днів Найла Буден Ромдан має подати кандидатури міністрів.
Що відомо про прем'єрку
- Вона з 2011 року працювала у Міністерстві вищої освіти та наукових досліджень Тунісу.
- Останнім часом керувала реалізацією низки програм, зокрема по лінії Світового банку.
Прем'єром Тунісу стала жінка / Фото пресслужби президента Тунісу
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Зверніть увагу! У липні президент Тунісу Каїс Саїд розпустив парламент, скасував недоторканність усіх депутатів і відправив у відставку прем'єр-міністра Хішама Машише.
Це стало реакцією на протести, учасники яких вимагали зміни політрежиму, а також притягнення до відповідальності винних у погіршенні епідемічної та соціально-економічної ситуації.