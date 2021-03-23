Обманював банки: вперше в історії громадянина КНДР екстрадували до США

Громадянина Північної Кореї вперше в історії екстрадували до США. Мовиться про 55-річного Муна Чол Мана.
Джерело:Міністерство юстиції США
Чоловіка звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США у межах схеми з постачання предметів розкоші.
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Помічник генпрокурора Джон К. Демерс з відділу національної безпеки Міністерства юстиції зауважив, що Мун, зокрема, намагався уникнути санкцій проти ядерної зброї.
В обвинувальному висновку стверджується, що Мун обманював банки і відмивав гроші, намагаючись уникнути санкцій проти розповсюдження ядерної зброї, накладених на Північну Корею з боку США і ООН, – заявив Демерс.
Як Мун відмивав гроші
- У документах мовиться, що з квітня 2013 до листопада 2018 року Мун та декілька його спільників змовилися, щоб забезпечити собі доступ до фінансової системи США.
- Штати заявили, що Мун мав зв'язки з північнокорейської розвідувальною службою та Генеральним розвідувальним бюро.
- Упродовж декількох років Мун брав участь у відмиванні понад 1,5 мільйона доларів. Для цього він використовував підставні компанії та фіктивні банківські рахунки.
- У Міністерстві юстиції США заявили, що Муна затримали у чужій країні. Однак тепер він постане перед судом в окрузі Колумбія.