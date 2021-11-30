Вперше в історії: у Сербії засудили вербувальника бойовиків для війни на Донбасі

У Белграді суд ухвалив перший вирок вербувальнику бойовиків для війни на Сході України. Його обвинувачують в організації у 2014 році відправок на Донбас найманців.

Це перший у Сербії вирок, який стосується вербувальника. Адже досі тюремні терміни отримували тільки самі сербські бойовики.

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У Сербії винесли вирок вербувальнику бойовиків

Суд у Белграді ухвалив вирок чоловіку, якого обвинувачують в організації у 2014 році відправок на Донбас найманців. Вони брали участь у бойових діях на стороні окупаційних сил Росії.

Рішенням сербського суду, вербувальника, ім'я якого не називали, засудили до 6 місяців позбавлення волі. Він відбуватиме покарання під домашнім арештом.

Вербувальник визнав свою провину

За інформацією українського посольства, у лавах прокремлівських терористів на Донеччині воювали приблизно 300 громадян Сербії.

Сам обвинувачений повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що шукав найманців через соцмережі, після чого відправляв їм квитки на літак з Белграда до Москви. Далі бойовиків перевозили до окупованого Росією Алчевська.

Крім того, зловмисник і сам входив до складу одного з проросійських угруповань, яке називалося "Інтернаціональна бригада".