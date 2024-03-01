Вперше після смерті показали тіло Навального

Нині, 1 березня, у Москві відбуваються похорони Олексій Навального. Вперше людям показали його тіло.

У мережі з'явилося фото з процесії. На ньому видно, що Навальний лежить у відкритій труні.

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Російські телеграм-канали поширюють фото з похорону Навального.

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