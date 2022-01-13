Вперше у світі виявили понад 3 мільйони COVID-хворих лише за добу, – ВООЗ
Джерело:ВООЗ
За весь час пандемії COVID-19 у світі вперше виявили понад 3 мільйона хворих на коронавірус впродовж доби. Принаймні, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка й забила на сполох.
Згідно з даними ВООЗ, станом на 12 січня у світі виявили 312 173 462 хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя 5 501 000 людей.
Варто знати Чому Омікрон так швидко поширюється: ВООЗ назвала декілька факторів
Світ побив рекорд захворюваності
Число нових випадків інфікування збільшилося за добу на 3 395 785, летальних випадків – на 7 735,
– йдеться в повідомленні ВООЗ.
Це найбільший показник захворюваності за добу. Попередній рекорд зафіксували 6 січня, коли впродовж 24 годин у світі зафіксували 2 618 130 нових випадків зараження.Зверніть увагу: Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що понад 50% населення Європи будуть інфіковані Омікроном у найближчі 6 – 8 тижнів.
5 країн з найвищою захворюваністю
- Найбільше підтверджених випадків зараження виявлено в США – 61 332 277.
- На другому місті Індія – 36 070 510,
- Бразилія – 22 558 695,
- Велика Британія – 14 732 598,
- Франція – 12 246 358.
Лідери за смертністю
Найбільше хворих на коронавірус померло у США (833 519). Далі йдуть Бразилія (620 091), Індія (484 655), Росія (318 432) та Мексика (300 573).