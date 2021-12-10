Вперше українці хочуть візового режиму з Росією, але не проти прямих переговорів

Понад половина українців підтримую ідею запровадження візового режиму з Росією. При цьому, близько 20% виступають за прямі переговори з державою-агресоркою.

Опитування з 6 по 8 грудня проводила соціологічна група "Рейтинг. До вибірки увійшли 2 500 повнолітніх респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Як вести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Лише 11% виступають за перемовини "нормандської четвірки" за участю України, Росії, Франції та Німеччини, тобто у такому форматі, який діє зараз. Натомість майже половина опитаних (45%) вважають, що до цих переговорів варто залучити представників США та Великої Британії. Серед опитаних 21% підтримує прямі переговори з Росією. При цьому, 12% хочуть, аби Україна провела прямі переговори з донецькими та луганськими бойовиками.

Українці хочуть візового режиму з Росією

Прямі переговори з Росією як безальтернативне рішення підтримали 56% опитаних. Натомість 41% респондентів висловилися проти.

Вперше за 2 роки в Україні різко зросла кількість тих, хто підтримує ініціативу запровадження віз з Росією. Така ідея подобається 52% респондентів, проти – 44%. Для порівняння: у 2019 візовий режим з державою агресоркою підтримували лише 39%, а у 2018 – 37%.



Думки українців щодо візового режиму з Росією / Інфографіка "Рейтингу"