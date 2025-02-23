Вперше вище керівництво Росії усвідомило, яку страшну помилку зробило у 2022 році, – Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення вище керівництво ворога зрештою усвідомило свою помилку. Росія зрозуміла, що у 2022 році діяла на обнові хибних даних розвідки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Як провалилася російська розвідка у 2022 році

За словами Буданова, росіяни визнали, що у 2022 році базувалися на абсолютно неправдивих даних.

Це повний провал їх спеціальних розвідувальних служб, які, своєю чергою, базувалися на даних агентури, яка працювала тут, в Україні. По факту, просто списувалися величезні кошти на це. Базуючись на абсолютно неправдивих даних їх аналітики робили ненормальні висновки,

– зазначає очільник розвідки.

Росія, починаючи "спеціальну військову операцію", мріяла за три доби зайти у Київ, а на десяту добу подавити всі вогнища опору, якщо такі взагалі були б. Зрештою це переросло у повномасштабну війну.

Кирило Буданов додав, що Росія не відмовляється від своєї стратегічної мети – йдеться про повне захоплення України. Просування у ворога є, проте теми зовсім не ті, які він ставив за мету. Наразі війна йде контрольовано.

До слова, глава СБУ Василь Малюк на форумі розповів, що після невдалого замаху на Буданова ворог готував теракт в одному з будівельних гіпермаркетів у Києві однієї французької фірми. У годину пік там мали спрацювати вибухівка, але СБУ вдалося запобігти трагедії.