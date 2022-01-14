Вперше за 10 років: Туреччина й Вірменія провели переговори про відновлення відносин

Спецпредставники Туреччини та Вірменії провели переговори в Росії. Вперше за 10 років між країнами відбувся діалог щодо нормалізації відносин.

Переговори, згідно з інформацією міністерств закордонних справ Вірменії та Туреччини, були конструктивними. Позитивними наслідками діалогу між країнами має стати встановлення дипломатичних відносин.

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Переговори тривали понад годину

Згідно з інформацією ЗМІ, переговори між делегаціями тривали приблизно 1,5 години.

Міністерства закордонних справ пояснили, що деталі щодо наступного раунду переговорів визначать пізніше. Сторони домовилися продовжувати їх без попередніх умов.

В МЗС Туреччини повідомили, що переговори призначать "в належний час дипломатичними каналами".

Розмова у Москві стала першою спробою Туреччини та Вірменії відновити зв'язки після мирної угоди. У 2009 році її не ратифікували. Відносини між країнами залишаються напруженими.

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З 1990-х років Туреччина та Вірменія не мають дипломатичних чи комерційних зв'язків. Кордон між країнами закрито з 1993 року.

Відносини між вірменською та турецькою сторонами затьмарені низкою конфліктів – від геноциду вірмен до війни в Карабаху.

Зокрема, мовиться про загибель понад мільйона вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни. У Вірменії його називають геноцидом. Водночас Туреччина як наступниця Османської імперії визнала знищення 300 – 500 тисяч вірмен, але відмовляється кваліфікувати це як геноцид.

Крім того, Туреччина підтримує тісні стосунки із ворогом Вірменії Азербайджаном.

Вірменія та Туреччина висловили готовність до нормалізації відносин у грудні 2021 року. Зокрема, після цього вірменська сторона вирішила не подовжувати ембарго на турецькі продукти.