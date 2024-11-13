Вперше за 73 дні, – у КМВА повідомили перші деталі комбінованого удару по Києву

Росія обстріляла українську столицю. Ворог використовував для атаки на Київ різні види озброєння.

Вранці загарбники запустили на Київ ракети. Лунали вибухи у столиці й через "Шахеди". Окупанти вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місту, передає 24 Канал із посиланням на КМВА.

Дивіться також В Україні тимчасово обмежуватимуть світло бізнесу та промисловості

Ранковий обстріл Києва

Як зазначає влада, для атаки ворог застосував, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар росіян по Києву тривав понад 2 години,

– йдеться у повідомленні КМВА.

Внаслідок протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Наразі інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило.

Зверніть увагу! О 9:15 у Києві знову оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

На Київщині є постраждалий

Тривога у Київській області тим часом триває кілька годин. Регіон зазнав атаки ракетами і дронами.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови, його стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці.

Зруйнована складська будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини.

Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС