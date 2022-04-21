Вперше за час блокади: 79 маріупольців автобусами доїхали з Маріуполя до Запоріжжя

Із Маріуполя вперше за час блокади вдалось виїхати 79 жителям. Їх евакуювали до Запоріжжя.

Гуманітарним коридором із Маріуполя виїхали 4 автобуси

Раніше росіяни зривали будь-які домовленості щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя. Сьогодні ж, 21 квітня, 4 автобуси організовано покинули блокадне місто. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Це вперше з початку блокади Маріуполя російськими окупаційними військами вдалося організовано евакуювати місцевих мешканців і доставити їх у безпечне місце,

– зазначив Кириленко.

Це значно менше, ніж було домовлено

Досі виїхати із Маріуполя жителі намагались на приватному транспорті. Кириленко наголосив, що влада докладатиме усіх зусиль, аби вивезти маріупольців на вільну територію України.

Цього разу 4 автобусам все ж вдалося організовано покинути блокадне місто. Це значно менше, ніж було домовлено, але все одно – радіємо кожному врятованому життю,

– наголосив голова Луганської ОДА.

До слова, Павло Кириленко нагадав, що за весь час зі знищеного російськими військами Маріуполя до Запоріжжя прибуло вже майже 100 тисяч маріупольців.

Відомо також, що Україна домовляється про гуманітарні коридори з "Азовсталі", де перебувають цивільні, окрім військових, які героїчно тримають оборону українські військові.

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