Впевнений, що ми це зробимо, – Зеленський прояснив долю Patriot для України

Президент Володимир Зеленський заявив про позитивний діалог із Дональдом Трампом щодо постачання систем Patriot для України. За його словами, вже є домовленості про фінансування трьох із десяти систем.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування з представниками українських та іноземних медіа.

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Скільки систем Patriot хоче отримати Україна

Зеленський повідомив, що у нього "позитивний діалог" із президентом США Дональдом Трапом щодо систем Patriot.

Мій запит щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем,

– зазначив президент.

Він додав, що Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot, ще одну – Норвегія.

"Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, безумовно ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери", – підкреслив український лідер.

Зеленський зазначив, що станом на сьогодні саме так виглядає система фінансування американських систем Patriot.

Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вам уже сказав на початку відповіді, ми вже маємо розуміння звідки початок фінансування буде йти,

– наголосив Зеленський.

Він також висловив впевненість у тому, що задумане вдасться реалізувати.