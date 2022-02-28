Впевнений, що це реально, – Зеленський про підписану заявку на членство в ЄС

28 лютого 2022 , 18:15
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Євросоюзі. Український лідер заявив: він впевнений, що це – реально.

В історичний момент поруч з президентом були спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зауважте Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це – реально,
– заявив український лідер.

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Автор: Мар'яна Бекало