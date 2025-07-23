"У ЄС зробили висновки": політолог оцінив вплив нового закону про НАБУ на євроінтеграцію

Після ухвалення законопроекту №12414 НАБУ та САП підпорядкували Генеральному прокурору України. Заяви європейців свідчать, що вони вже зробили висновки не на користь України. Це може опосередковано вплинути на подальшу євроінтеграцію країни.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що формально цей закон, можливо, і не впливає на кластери, адже там існує окрема процедура. Однак один із кластерів стосується верховенства права – і саме тут виникає проблема. Європейці вже звернули на це увагу.

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У Європі зробили найгірші висновки

Для тих, хто й раніше скептично ставився до України, зокрема Угорщина, це стало додатковим приводом аби продовжити блокування євроінтеграції.

Європейський Союз начебто знайшов можливість обійти позицію Угорщини, але потім, 18 липня, відмовився від цієї ініціативи. Це свідчить про те, що звернули увагу на події в Україні.

Що це ми спишемо на внутрішні історії, на якесь унормування, узгодження чи покращення функціонування правоохоронних органів. Але ці очікування не справдились. У Європі це помітили. І висновки, які вони зробили, – це найгірші висновки, які могли бути в такій ситуації,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що були сподівання на те, що зустріч Володимира Зеленського з представниками НАБУ та САП покращить ситуацію. Однак ця зустріч викликала два питання.

Перше – чому її не провели до внесення змін у закон: щоб зустрітися, обговорити та узгодити позиції.

Друге – попри те, що в Офісі Президента, зокрема сам Зеленський, охарактеризували зустріч як достатньо конструктивну, керівництво НАБУ та САП заявило, що без скасування вчорашніх змін говорити про ефективну роботу антикорупційних органів не варто.

"Проблема не вирішилась. Той антикриз, який намагався запустити Офіс Президента – ми бачили певні заяви, генпрокурор зараз багато спілкується, навіть очільник СБУ, до речі дуже емоційно, але нормально цю тему коментує – все одно не спрацював. Громадянам це не сильно "заходить". Вони ставлять очевидні питання, на які немає відповідей", – сказав Рейтерович.

Що викликало обурення громадськості?

Він додав, що, можливо, потрібна велика пресконференція, на яку прийшли б Зеленський, генеральний прокурор та представники антикорупційних органів – і вони дали б відповіді українцям на питання про те, що відбувається і навіщо це було зроблено саме зараз.

Він також зазначив, що наразі ця історія виглядає негативно, зокрема через те, що за ці зміни майже в повному складі голосувала фракція забороненої ОПЗЖ – ті, хто завжди критикував і виступав проти антикорупційної інфраструктури. Голосували також окремі народні депутати, проти яких відкриті справи в НАБУ.

Це створює конфлікт інтересів і, ймовірно, багатьох обурив моральний аспект проблеми. Рейтерович додав, що поки що є всі можливості змінити ситуацію на краще.

До слова, західні медіа відкрито критикують новий закон України. Вони пишуть про те, що Україна демонструє відкат від демократичних принципів.

Британське видання The Economist написало: "Сьогодні 263 депутати легалізували корупцію".

The Telegraph зазначив: "Коли парламент голосував, у залі звучало "Ганьба!", а на вулиці вже збиралися перші протестувальники".

Німецька газета Der Spiegel підкреслила: "Замість того, щоб боротися з корупцією, уряд позбавляє незалежності ключові органи".

Американське видання The New York Times також зазначає, що за останні кілька тижнів у Києві послідовно усували або дискредитували людей і органи, які могли потенційно створити незручності для оточення президента.