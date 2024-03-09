Який вплив мають атаки України на нафтопереробні потужності Росії: аналіз британської розвідки

Британська розвідка проаналізувала, як атаки українських дронів по об'єктах у Росії вплинули на її нафтопереробну галузь.

Ймовірно, нафтопереробні потужності Росії тимчасово зменшилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах на території країни-агресорки. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 9 березня.

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Вплив атак на нафтопереробні заводи Росії

Як зазначили у відомстві, ймовірно, що нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах Росії.

Аналітики зауважили, що 1 березня 2024 року Росія ввела 6-місячну заборону на експорт бензину з метою стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ", – йдеться в огляді розвідки.

Проте, як зазначили розвідники, ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту до Росії деяких необхідних компонентів.

Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15 – 17 березня",

– резюмувало Міноборони Британії.

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