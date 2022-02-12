Вплив на безпеку регіону: соцмережі голови Кіровоградської тероборони атакували хакери
12 лютого 2022 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:Марія Чорна в телеграмі
Голова Кіровоградської тероборони Марія Чорна заявила про спробу зловмисників зламати її акаунти в соцмережах. Це трапилося в ніч на 12 лютого.
Мовиться про облікові записи у телеграмі та вотсапі. Чорна назвала це спробою вплинути на безпеку Кіровоградщини.
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Сьогодні на мені, голові територіальної оборони Кіровоградщини, лежить відповідальність перед майже мільйонною областю. Тому це хакерське втручання вважаю спробою впливу на безпеку регіону,
– заявила вона.
Також Марія Чорна вже повідомила про інцидент кіберполіцію. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Голова тероборони закликала зберігати спокій та вірити в армію.
Хакерська атака на Україну в 2022 році
- Зловмисники завдали атаки по урядових сайтах України 14 січня. Раніше вони здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі. Інцидент розслідують і допомагає в цьому Європол.
- Після масштабної кібератаки на урядові сайти України через ланцюжок поставок, поширювалась інформація про те, що тоді міг трапитися витік даних з Дії. У кіберполіції переконують, що такого не було.
- Володимир Зеленський зазначав, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.
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