Підозрюю, Путін на Новий рік поставив ультиматум Шольцу, – Давидюк про танки

Німецьке обгрунтування щодо затримки із постачанням для України танків Leopard звучить доволі смішно і дивно. Не менше підозр виникає на тлі поведінки канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ймовірно, за різкою зміною позиції Німеччини може стояти президент Росії Владімір Путін.

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Зміна позиції Шольца

Микола Давидюк розказав, що складається таке враження, що ставлення Шольца до України після Нового року сильно змінилося.

У мене є певне сильне відчуття, що Шольца вітав з Новим роком Путін. І поставив дуже жорсткий ультиматум,

– наголосив він.

За його словами, якісь чинники суттєво вплинули на позицію німця.

"Згадайте, який він був до Нового року: вийшов на перше місце по допомозі, просив пробачення перед українцями, обіцяв допомагати, не бажав перемогу Путіну, бачив перемогу України", – пояснив він.

Давидюк підкреслив, що з початком 2023 року Шольц заявив, що не може передати Україні танки, не погоджується давати дозвіл на їхнє постачання іншим країнам, про додаткове оснащення зброєю теж тепер не мовиться.

"Це якраз зміна і риторики, і поведінки як політика", – зауважив політолог.

За словами Давидюка, уважними варто бути й до поведінки новопризначеного міністра оборони.

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Чим підозрілий Пісторіус

Не менше сумнівів викликає й очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус.

Є дуже багато сторінок або рядків, написаних російською мовою в його німецькій біографії,

– пояснив він.

Політолог зосередив увагу, що Пісторіус може мати проросійську позицію.

"Можлива зміна риторики й таємне латентне партнерство із Путіним", – наголосив він.

Тож це може стати ще однією загрозою для України.

Чого насправді бояться німці

На його думку, Шольц боїться, що Німеччиною будуть їхати танки і люди будуть боятися. Проте насправді причин, чому занепокоєння серед німців все ж не буде, є декілька.

"По-перше, вони будуть їхати в поїздах.

По-друге, вони будуть в чохлах.

По-третє, важливо, щоб в чохлах не були німецькі політики, тому що вони зараз сидять нічого не бачать і не чують", – розказав Микола Давидюк.

Він додав, що уряд Німеччини має пам’ятати, що в Україні Росія продовжує вбивати дітей, а не боятися якось там сентименту.

"У вас цей сентимент буде з’являтись додатково, якщо ви будете підігрувати Путіну. І ця зв’язка рашистів і фашистів буде продовжуватися", – наголосив він.

На думку політолога, насправді росіяни не бояться німецьких танків.

Сьогодні світ боїться російських танків і тупості, недалекоглядності тих, хто боїться ці танки зупинити,

– наголосив він.

За його словами, дуже недолуго прикриватися сьогодні історичною пам’яттю, тому що, наприклад, Польща має на рахунок війни більш болючі спогади. Поляки упродовж 80 років намагалися забути і вилікувати свої рани.

"Тому вони так сьогодні працюють, віддають останнє тільки б допомогти України, тому що знають, що буде далі", – пояснив політолог.

Тож відмовки Німеччини звучать дійсно дивно.

Реакція української сторони на позицію Німеччини

На фоні останніх подій спостерігається зміна ставлення України до Німеччини та її уряду.

"Якщо до цього ми дякували Німеччині і за підтримку, за всю допомогу, яку вони давали, то зараз ми знову можемо повернутися до тієї нищівної критики, яка лунала з вуст України на дипломатичній, політичній арені", – наголосив він.

На його думку, доволі дивно, що Шольц із літа ні разу не приїжджав в Україну.

"Чому? Війна зупинилася чи дітей перестали вбивати?", – поцікавився Давидюк.

Він зауважив, що Олафа Шольца, як і президента Франції Еманюеля Макрона, варто запрошувати на річницю війни до України.

"Нехай приїжджає в Київ, і, до речі, нехай візьме того міністра, який говорив, що 3 дні й нас не буде", – підкреслив політолог.

На його думку, річниця війни – це демонстрація того, що ми вижили, ми сильні, не здаємося і здаватися не будемо.

Нехай приїдуть і зрозуміють, що таке козацький дух, що таке Україна і що значить "Слава Україні!", тому що вони в Німеччині, можливо, до кінця зрозуміти й не вміють, і не можуть,

– пояснив він.

Саме у такий спосіб варто показувати нашу нескореність.

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