Куди зникли горобці: орнітолог розповів, як змінились птахи в Україні через війну та клімат

Пташиний світ в Україні стрімко трансформується під впливом війни, кліматичних змін і урбанізації. Звичні види – горобці й ластівки – стають дедалі рідкіснішими, тоді як на зміну їм приходять екзотичні гості.

В Україні зменшується популяція горобців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю кандидата біологічних наук, орнітолога і старшого наукового співробітника природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександра Пономаренка для РБК-Україна.

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Як змінюється популяція птахів в Україні

У Чернівцях тепер можна побачити зелених папуг Крамера, а в околицях Одеси – рожевих фламінго.

Загалом в Україні зафіксовано 454 види птахів із приблизно 540 – 560, які трапляються в Європі. Проте деякі місцеві види стрімко зникають – особливо горобці, які відіграють важливу роль у контролі популяцій шкідливих комах.

Пономаренко нагадав історичний прецедент: коли у 1950-х роках Мао Цзедун у Китаї розпочав кампанію зі знищення горобців, оскільки йому не подобалося, що вони крадуть багато зерна з посівів. Це призвело до масового нашестя комах і голоду. Врешті-решт Китаю довелося закуповувати птахів у СРСР.

Сучасна війна теж змінює розподіл птахів: деякі, як-от ластівки, навчилися гніздитися навіть у зруйнованих будинках. Інші – качки, чаплі, кулики – залишають зони обстрілів, бо бояться звуків вибухів. Особливо постраждали червонокнижні водно-болотні птахи в заповідниках півдня України, а доля коротконогого яструба, досі невідома. Цей птах гніздився лише у Луганській області.

На зменшення кількості горобців також впливає широке застосування агрохімії. Поля заливаються інсектицидами, гербіцидами та іншими засобами захисту від паразитів. Горобці не можуть їсти протруєну пшеницю. Ластівки втрачають місця для гніздування через тенденцію до будівництва прямокутних будівель.