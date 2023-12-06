Без допомоги США є великий ризик того, що Україна може програти війну,– Єрмак

Країни-союзниці допомагають Україні у війні проти Росії зброєю та не тільки. США надає чи не найбільше, а в Офісі Президента висловили думку, що без цієї підтримки ми можемо програти.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що без допомоги США Україна можу програти війну. Про це він заявив під час події в Інституті миру в Вашингтоні, передає 24 Канал.

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Україна потребує допомоги США

Під час візиту до Вашингтона Єрмак закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. За його словами, якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена це створить великий ризик того, що Україна буде тому самому становищі, в якому є зараз.

Звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну,

– наголосив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що Україна потребує також і підтримки бюджету. Він відзначив, що наша держава робить все можливе, щоб якомога швидше виграти війну, повномасштабна фаза триває майже два роки.

Підсумки візиту до Вашингтона