Впливові люди зникли з екранів: в РНБО анонсували "гучні новини" щодо роботи розвідки

Українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного вторгнення росії. Тож в РНБО анонсували "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових людей з екранів.

Розвідка викрила багато "впливових людей", які працювали на росію

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов інтерв'ю Українському радіо. Він зауважив, що деякі відомі особи зникли з телеекранів не просто так.

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Я можу висловити велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого,

– сказав Данілов.

За його словами, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

Данілов зауважив, що мова навіть не про затримання кума путіна Медведчука – це розвідка відкрито афішувала. А ось про всіх у відомстві звітувати не можуть.

Ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом – це вражає. І за це їм велика дяка і пошана,

– зазначив Данілов.

Деякі відомі особи зникли з поля зору

Секретар РНБО також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

Ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони перебувають. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли,

– наголосив Данілов.

Останні гучні затримання зрадників України

СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. Фігуранта кримінальної справи президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.

Раніше Данілов пригрозив колаборантам і гауляйтерам на окупованих територіях помстою українських партизанів.

До слова, на Херсонщині уже почали розбиратись із колаборантом Олексієм Ковальовим. Він таки вижив після підриву автомобіля. Зрадник перебував у лікарні. Ще на початку червня Ковальов фактично визнав власну зраду – заявив, що пішов на співпрацю з російськими окупантами.

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