Впродовж 24 листопада застосовуватимуть відключення світла: як діятимуть графіки

В Україну повернувся період застосувань стабілізаційних відключень світла. Обмеження електроенергії застосовуватимуть і протягом 24 листопада.

На тлі цього енергетики оприлюднили актуальні графіки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Відключення світла в Україні: як діють графіки 23 листопада

Як вимикатимуть світло 24 листопада

Завтра, 24 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими: 14:00 – 18:00 – одна черга відключень,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Причиною тимчасового запровадження обмежень енергетики називають пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки, яка відбулася 17 листопада. Тоді ворог атакував ракетами та БпЛА.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – додають енергетики.