Загинув родич на війні: хто може отримати відстрочку від мобілізації

Верховна Рада підтримала законопроект №11391. Тепер військовозобов'язані, чиї неповнорідні родичі загинули під час участі у бойових діях, можуть отримати відстрочку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк. Цю ініціативу підтримали 310 депутатів.

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Рада ухвалила надання відсрочки ще одній категорії чоловіків

Так, згідно законодавству, військовозобов'язані чоловіки, чиї неповнорідні брат/сестра загинули чи зникли безвісти на війні, зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Але цією правкою завдали великого болю багатьом родинам, хто втратив близьких на війні. Родини, які звернулися зі звернення про внесення змін до Закону про мобілізацію шляхом повернення вилученої норми, вважають, що відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над їхні сили,

– йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

! Те, чи отримає особа відстрочку від служби, вирішує комісія, яку створюють при ТЦК. Її склад буде залежати від того, про яку причину відстрочки заявлятиме призовник.