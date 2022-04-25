Вранці Коростень зазнав ракетного удару: пошкоджена залізниця
25 квітня 2022 , 12:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Володимира Москаленка
Вранці 25 квітня окупанти завдали по Коростеню ракетного удару. Загиблих та травмованих немає.
Про це розповів мер Коростеня Володимир Москаленко.
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Що відомо про атаку
Удар завдали по Залізничному районі міста близько 08:30. Мер закликав людей не ігнорувати тривогу.
Такий вибух людей налякав,
– додав Москаленко.
Заступниця мера Наталія Чижевська розповіла, що ударом ракети частково пошкоджено один із об’єктів інфраструктури залізниці, пише "Суспільне". Однак залізничне полотно лишилося неушкодженим.
Як пройшов Великдень в Коростені
За словами Москаленка, на Великдень у місті все було спокійно. Багато людей вже повертаються в місто, починають працювати підприємства.
Комунальні підприємства теж працюють стабільно.
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