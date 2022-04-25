Вранці Коростень зазнав ракетного удару: пошкоджена залізниця

25 квітня 2022 , 12:41
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Джерело:

фейсбук Володимира Москаленка

Вранці 25 квітня окупанти завдали по Коростеню ракетного удару. Загиблих та травмованих немає.

Про це розповів мер Коростеня Володимир Москаленко. 

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Що відомо про атаку

Удар завдали по Залізничному районі міста близько 08:30. Мер закликав людей не ігнорувати тривогу.

Такий вибух людей налякав,
– додав Москаленко.

Заступниця мера Наталія Чижевська розповіла, що ударом ракети частково пошкоджено один із об’єктів інфраструктури залізниці, пише "Суспільне". Однак залізничне полотно лишилося неушкодженим.

Як пройшов Великдень в Коростені

За словами Москаленка, на Великдень у місті все було спокійно. Багато людей вже повертаються в місто, починають працювати підприємства.

Комунальні підприємства теж працюють стабільно.

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Автор: Ольга Музика