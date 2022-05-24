Вранці окупати знову обстріляли завод "Азот" в Сєвєродонецьку: загинули 4 людей

Місто Сєвєродонецьк в Луганській області стало тим місцем, яке прагнуть захопити російські окупанти. Воно постійно під обстрілом російської армії.

Вранці 24 травня російські окупанти продовжили як обстріли Сєвєродонецька, так і Лисичанська поруч. При цьому загарбники вирішили дотримуватися вже стандартної для себе практики, коли стріляють по цивільних об'єктах, такі як житлові будинки чи підприємства. При цьому обстріли тривають як вдень, так і вночі.

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Під ворожі обстріли потрапив і хімзавод "Азот" в Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілу території заводу загинуло чотири людини. Цю інформацію озвучив голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Він також розповів, що внаслідок ворожого обстрілу також загинула ще одна людина в центральній частині міста поруч з гуманітарним штабом. Її доставили туди ще у притомному стані, але від отриманих поранень вона померла.

"Постійні обстріли ведуть до постійних жертв, а поки нічого з цим зробити ми не можемо", – відзначив Олександр Стрюк.

Про загибель мирного населення внаслідок постійного обстрілу Сєвєродонецька повідомив і очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що в одній з багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка була важко поранена, але померла в лікарні. В іншому районі було поранено двох жінок.

Загалом в місті залишається ще близько 13 тисяч населення. До війни там мешкало понад 100 тисяч осіб.

Також окупанти обстріляли й нафтопереробний завод у сусідньому Лисичанську. Чи є жертви внаслідок цього обстрілу – поки невідомо. Чорний дим із заводу виднівся над трасою на Бахмут.

Сєвєродонецьк та Лисичанськ залишаються останніми великими містами в Луганській області, які перебувають під контролем України. Якщо окупантам вдасться їх захопити, вони зможуть окупувати всю Луганську область та вийти до адмінкордону з Донецькою областю.

Але в Сєвєродонецьку залишається угрупування українських військ, які й ведуть оборону міста. Відтак бої тривають на підступі до Сєвєродонецька.