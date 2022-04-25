Вранці в Умані спрацювало ППО: пошкоджень немає

В Умані на Черкащині вранці 25 квітня спрацювала система протиповітряної оборони. Пошкоджень у місті немає.

Вся інфраструктура в Умані працює. Про це розповіла міська голова Ірина Плетньова.

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Керівник військової адміністрації області Ігор Табурець додав, що ситуація в Черкаській області контрольована.

Попри затяжну ранкову тривогу по всій країні, для нас минулося. Дякуємо за це силам ППО,

– наголосив Табурець.

Великдень в області теж пройшов спокійно. Порушень не було. Однак чиновник наголосив, що ігнорувати повітряні тривоги не можна.

Важливо – Росіянам наказали атакувати сильніше Україну: